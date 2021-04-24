Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Rıza Kayaalp'i kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli güreşçiyi kutladı.
"Tebrikler şampiyon. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 10. kez Avrupa şampiyonu olarak güreş tarihine geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum."
Tebrikler şampiyon— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 24, 2021
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 10. kez Avrupa şampiyonu olarak güreş tarihine geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp’i yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/a5wtyj8AiF
Etiketler: Fuat Oktay
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