Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli güreşçiyi kutladı.

"Tebrikler şampiyon. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 10. kez Avrupa şampiyonu olarak güreş tarihine geçen milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum."