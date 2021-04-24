ANKARA (AA) -

Ligin 33. haftasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedefleyen iki kulüpten West Ham United, Chelsea'yi Londra Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, Alman santrforu Timo Werner'in 43. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

West Ham United'da Fabian Balbuena, 81. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 58'e çıkaran Chelsea dördüncü, 55 puanda kalan West Ham United ise 5. sırada yer aldı.