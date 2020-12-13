Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdala madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

"Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun."