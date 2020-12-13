Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli cimnastikçileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdala madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
"Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun."
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 13, 2020
Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun. pic.twitter.com/DnPrAeKoHf
Etiketler: Fuat Oktay
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