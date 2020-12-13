Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şerif Kılıç gümüş madalya kazandı
Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Emin Narimanovitch Sefershaev'le altın madalya mücadelesi verdi.
Rakibine 8-0 yenilen Şerif Kılıç, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
Tebrikler Şerif!— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 13, 2020
Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda mücadele eden milli güreşçimiz Şerif Kılıç, grekoromen stil 55 kilo finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/dnUytaxxbC
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