Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 21:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'da koronavirüs vakası
Galatasaray, 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/eWANDwvozM— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 13, 2020
Etiketler: Galatasaray Koronavirüs
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