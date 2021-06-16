Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 22:18
- 21:57
- 22:02
- 21:35
- 21:34
Sıradaki Haber
Şenol Güneş'ten 2 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz