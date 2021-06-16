Erkan Durdu'nun açıklamalarından satır başları...

"Aslında bugün deplasmanda değiliz, ev sahibiyiz. Çünkü iki devlet tek milletiz. Geldiğimizden beri çok büyük bir ilgi var. Attığımız her adımda Azeri kardeşilerimiz bunu bize hissettiriyorlar. Bu duyguyu, bu hissiyatı, güzelliği bize yaşattı Azerbaycanlı kardeşlerimiz.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu: Modern futbolun gerektirmiş olduğu mantaliteyi sahaya yansıtarak, Millilerimizin bugün sahadan galip olarak ayrılacaklarına bizim inancımız sonsuz. pic.twitter.com/elgjzUizDw — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2021

"İnşallah bugün zaferle ayrılacaklar stadyumdan"

"İnşallah İtalya'da yaşadığımız olumsuzluğu burada millilerimiz telafi edecektir. Çünkü onların da çok büyük bir ders çıkarttığını düşünüyorum. Bugün millilerimiz şu duyguyla sahaya çıkacaklar: Dünyanın dört bir tarafında onlar için çarpan yüreklerin olduğunu hissediyorlar. Bu bilinçle, bu hissiyatla, bu bilinçle ama aynı zamanda çok akıllıca, modern futbolun gerektirdiği mentaliteyi de sahaya yansıtıp galibiyetle ayrılacaklarına inancımız sonsuz. Futbolcularımızın da bu motivasyonda olduğunu öğreniyoruz. İnşallah bugün zaferle ayrılacaklar stadyumdan."

"Gönlümden geçen sonuç 2-0"

"Gönlümden geçen sonuç 2-0 ile milli takımımız buradan zaferle ayrılır diye düşünüyorum. Gerçekten İtalya'daki bir yol kazasıydı. Milli takımımızın geçmişte ortaya koyduğu performansı, potansiyeli oradaki oyun değildi. Gerçek milli takım burada kendini bulmuş şekilde sahaya çıkacak. O yeteneklerini de sergileyecekler. İçimden geçen duygu da bu. Çocuklarımızın sahip olduğu potansiyel bu. Sonuç ne olursa olsun onlar bayrağımızı, milletimizi, ülkemizi yeşil sahalarda temsil eden çocuklardır, yüreğimizde yerleri vardır. "