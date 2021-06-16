Milliler, Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Galler’e yenildi ve yine puanla tanışamadı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Ramsey ve 90+5. dakikada Connor Roberts kaydetti. Galler, 61. dakikada Bale ile bir de penaltı atışından faydalanamadı.

İkinci karşılaşmadan da puan çıkaramayan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını zora soktu. Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi avantaj yakaladı.

Kaşılaşmaya dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü ev sahipliği yaptı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 32 bine yakın taraftar tribünden izledi.

Türkiye ve Galler oyuncuları, maç öncesi ırkçılığa tepki için diz çöktüler. Grubun diğer maçında saat 22.00'de İtalya İsviçre ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. O mücadeleye de Bakü Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

UĞURCAN KURTARDI 6. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ramsey, şut açısını yaratıp sol çaprazdan yakın direğe doğru vuruşunu yaptı. Uğurcan gole izin vermedi.

BURAK YILMAZ KAÇIRDI 9. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Burak Yılmaz'In gelişine vuruşunda kaleci Ward topu çeldi.

14. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışından dönerek sert bir vuruş yaptı. Top kaleci Ward'un üzerine gitti.

16. dakikada sol kanattan James'in ortasında arka direkte Bale kafayı vurdu. Kale sahasında sahasında yaşanan karambolde Moore topa doğru hamle yaptı. Çağlar son anda topu uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: Reuters]

24. dakikada savunma arkasına atılan topa Ramsey hareketlendi. Ceza sahasında uygun durumda topla buluşup şutunu çekti. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

ÇİZGİDEN ÇIKTI 29. dakikada sol kanattan Hakan'ın ortasında Kaan kafayı vurdu. Uzak direk dibinde bekleyen Kieffer Moore topu karşıladı.

30. dakikada A Milli Takım yine kornerle gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, savunma kaleye giden topu yine kafayla uzaklaştırdı.

GOL - GALLER ÖNE GEÇTİ 42. dakikada Bale'in savunma arkasına doğru havalandırdığı topa Ramsey hareketlendi. Topu göğsüyle kontrol edip yerden bir vuruşla Uğurcan'ın sağından ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Galler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNİCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

FIRSAT KAÇTI 47. dakikada Hakan'ın sol çaprazdan arka direğe doğru kestiği topa Cengiz hamle yaptı. Ama yetişemedi ve top direğin yanından dışarıya gitti.

54. dakikada Cengiz'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda önce Merih ardından da Kaan topa kafayla dokundu. Kale sahasına düşen topa Burak Yılmaz bir vole vurdu. Top üstten auta gitti.

UĞURCAN KURTARDI 58. dakikada sağ kanattan bindiren Roberts'ın yerden ortasında Moore ön direkte vuruşunu yaptı. Uğurcan gole izin vermedi.

59. dakikada hızlı gelişen Milli Takım atağında Burak Yılmaz sağ kanatta hareketlenip ceza sahasına doğru yöneldi. Hiçbir arkadaşından destek bulamayınca uzak direğe doğru yerden bir vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.

PENALTI 60. dakikada Bale sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken Zeki ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI 61. dakikada Bale penaltı atışında topu üstten auta gönderdi.

79. dakikada Ramsey'nin sağ çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa Bale kafayı vurdu. Uğurcan solunda gele topu kontrol etmeyi başardı.

80. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında Mert topla buluştu. Ancak topu ayağından açınca Roberts araya girip vuruş şansı vermedi.

88. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Merih Demiral kafayı vurdu. Kaleci Ward soluna uzanıp topu çelmeyi başardı.

[Fotoğraf: Reuters]

90+5. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla buluşan Bale, ceza sahasına sokulup dar açıdan vuruşunu yaptı. Uğurcan gole izin vermedi.

GOL - 90+5. dakikada Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Bale, ceza sahasına doğru sokulup pasını çıkarttı. Bu topa Roberts dokundu ve topu filelere gönderdi. 0-2

Karşılaşma Galler'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Bakü Olimpiyat.

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Burak Yılmaz.

Galler: Danny Ward, Ben Davies, Joe Rodon, Chris Mepham, Joe Allen (Dk. 73 Ethan Ampadu), Aaron Ramsey (Dk. 85 Harry Wilson), Connor Roberts, Joseff Morrell, Daniel James (Dk. 90+4 Neco Williams), Gareth Bale, Kieffer Moore.

Goller: Dk. 42 Ramsey, Dk. 90+5 Connor Roberts (Galler)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Ben Davies, Dk. 90+2 Mepham (Galler), Dk. 90+2 Burak Yılmaz, Dk. 90+2 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye)