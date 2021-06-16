Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyük Britanyalı yüzücü 25 yaşında emekliye ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Olimpiyat madalyalı Büyük Britanyalı kadın yüzücü Siobhan-Marie O'Connor, sağlığının bozulması gerekçesiyle henüz 25 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu.
O'Connor, sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyurdu.
"Büyük bir duygu karmaşası içinde bu cümleleri yazıyorum. Bugün, 11 yıllık profesyonel yüzme kariyerime sağlık gerekçesiyle son vermiş bulunmaktayım."
2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre bireysel karışıkta gümüş madalya kazanan O'Connor, henüz 16 yaşında teşhisi konan mide rahatsızlığı "ülseratif kolit"in ilerlemesi nedeniyle bu yönde karar almak zorunda kaldı.
O'Connor, Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacağı için çok üzgün olduğunu vurguladı.
June 16, 2021
Sıradaki Haber
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz