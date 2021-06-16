Yine bir yaz transfer dönemi. Yine Cristiano Ronaldo transfer söylentileri. Her transfer döneminde olduğu gibi yine Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu oldu.

EURO 2020'ye Macaristan karşısında attığı 2 golle başlayan Ronaldo'nun en sıkı takipçisi ise eski kulübü Manchester United. İngiliz ekibi 36 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açmış durumda.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Cristiano Ronaldo için yıllık 20 milyon euroluk bir teklif sundu. Portekizli yıldız mevcut kulübü Juventus'tan yıllık 32 milyon evro garanti ücret kazanıyor.

Transfer tekliflerine açık olan Ronaldo'nun ilk tercihi ise Manchester United değil.

Portekizli futbolcunun önceliği Fransız devi Paris Saint Germain. Cristiano Ronaldo'nun Juventus kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız futbolcu İtalya Serie A'da geçen sezon 33 maçta 28 gol 3 asistlik performans sergilemişti.