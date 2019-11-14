Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribünden izlediği 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımının soyunma odasına indi.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından da "Euro2020Yolunda" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.

İletisinde Türk bayrağı paylaşan Erdoğan "Tebrikler Türkiye. Teşekkürler Milli Takım." ifadelerine de yer verdi.

"Son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim"

Erdoğan, Daha sonra TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/m3DK4wwFBI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 14, 2019

Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü maça geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Öncelikle gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik. Önümüzde bir Andorra maçı var. Andorra maçıyla beraber Fransa'yla yarışıyoruz."

Grupta rakibimiz Fransa'nın da maçları olduğunu belirten Erdoğan, "Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte de Fransa'nın maçı ne olur bilemiyoruz. Onların maçı da saat olarak geç başlıyor" dedi.

Erdoğan, çok genç ve dinamik bir takımımız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Şimdi son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA, TRT Haber