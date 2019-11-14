2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bir maç kala EURO 2020 finallerinin biletini cebine koydu.

Puanını 20'ye çıkardı

A Milli Futbol Takımımız, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. hafta maçında İzlanda'yı konuk etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan kritik maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarıda Ay-yıldızlı ekibimiz, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının büyük bölümünde oyun üstünlüğü Milli Takımımızdaydı. Maçın son bölümünde konuk İzlanda'nın tehlikeli pozisyonlarına A Milli Takımımız geçit vermedi. Özellikle Merih Demiral'ın kale çizgisinden çıkardığı top maçın kırılma anlarından biri oldu. İkinci yarıda Milli takımımızın iki topu ise direkten döndü.

Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçlar öncesi EURO 2020 finallerini garantiledi. Puanını 16'ya çıkaran İzlanda'nın şansı kalmadı.

İlk yarının önemli anları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ile İzlanda arasında oynanan H Grubu 9. hafta maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maçta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yaptığı maça geldi.

İstanbul'da oynanan müsabaka için Türk Telekom Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.

Kaynak: TRT SPOR