Beşiktaş (BJK) Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda kontrol çalışması yaptı.

Taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Milli takımda bulunan futbolcular ile tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas, gribal enfeksiyon geçiren Caner Erkin ile Yukatel Denizlispor maçı sonrasında sağ adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Atiba Hutchinson'un antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA