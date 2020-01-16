Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçileri kabul etti16 Ocak 2020 Perşembe 17:35 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 17:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA