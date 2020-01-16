Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'ya, İspanya'dan talip çıktı. La Liga ekiplerinden Espanyol'un, genç futbolcu için 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

AS Gazetesi'nde yer alan haberde Katalan ekibinin Marcao transferinde ısrarcı olduğu; ancak sarı-kırmızılıların başarılı stoperi 5 milyon euroya satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Galatasaray, Marcao'yu 2019 kış transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Diğer yandan Galatasaray'a Jeison Murillo'dan kötü haber geldi. Adı sarı-kırmızılı kulüple anılan Kolombiyalı stoper, İspanya'ya döndü.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği Celta Vigo, Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi.

Kolombiyalı oyuncu sezonun ilk yarısını kiralık olarak İtalyan ekibi Sampdoria'da geçirmişti.

Murillo, İspanya'da daha önce Granada, Las Palmas, Cadiz, Valencia ve Barcelona formaları giymişti.

Kaynak: TRT SPOR