Fenerbahçe’de, Miha Zajc sevinci yaşanıyor. Sloven oyuncuyu satarak transfer için bütçe oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, Zajc'ın sakatlanması sonrasında sıkıntıya girmişti.

Sağlık heyetinin yoğun çabası sonrasında Zajc, beklenenden önce sahalara döndü. 25 yaşındaki oyuncunun takımla çalışmalara başlaması, transfer ihtimalini de güçlendirdi.

Özellikle İtalya’dan transfer için temaslarda bulunan fakat Miha Zajc’ın iyileşme sürecini bekleyen kulüplerin de bu haber üzerine harekete geçmesi bekleniyor.

Sloven oyuncuyu renklerine bağlama konusunda en ısrarcı kulübün Brescia olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin Zajc için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Fenerbahçe de bu bedele sıcak bakarken, görüşmelerin kısa sürede olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR