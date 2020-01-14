Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği'ni kabul etti14 Ocak 2020 Salı 17:48 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 17:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve birliğin üyelerini ağırladı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
Kaynak: AA