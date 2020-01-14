Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Kaynak: AA