Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında saat 18.30'da deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın bu maçtaki kadrosu açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Kaynak: TRT SPOR