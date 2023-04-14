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Spor
AA 14.04.2023 20:51

Çukurova Basketbol finalde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Çukurova Basketbol finalde
[Fotograf: TRT SPOR]

Çekya'nın başkenti Prag'da Kralovka Arena salonunda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı.

Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.

Mersin ekibi, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

ZVVZ USK Prag: Conde 6, Jones 14, Oblak 9, Thomas 11, Vukosavljevic 15, Vorackova 3, Vyoralova, Wrzesinski

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Crvendakic 16, Gray 10, Hayes 19, Cornelius 7, Williams 16, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 6, Dubljevic 4, Holingsvorth

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