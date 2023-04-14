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Spor
AA 14.04.2023 10:47

MKE Ankaragücü Fenerbahçe'ye konuk olacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.

MKE Ankaragücü Fenerbahçe'ye konuk olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti.

Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

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