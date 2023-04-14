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Spor
TRT SPOR 14.04.2023 12:40

Eyüpspor'da yeni teknik direktör Arda Turan

Teknik direktör Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Eyüpspor'da yeni teknik direktör Arda Turan oldu.

Eyüpspor'da yeni teknik direktör Arda Turan

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