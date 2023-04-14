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HABER GİRİŞ
14.04.2023 12:40
, 14.04.2023 12:42
SON GÜNCELLEME
14.04.2023 12:42
Eyüpspor'da yeni teknik direktör Arda Turan
Teknik direktör Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Eyüpspor'da yeni teknik direktör Arda Turan oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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