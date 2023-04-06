Çocukken tribünden desteklediği Samsunspor ile şampiyon olmak istiyor

Samsun'da futbola amatör kulüplerde oynayarak başlayan 33 yaşındaki stoper Yusuf Abdioğlu, Hatayspor, Ankagücü ve Altınordu gibi Türkiye'nin önemli takımlarının formalarını giydikten sonra bu sezon başında Samsunspor'a transfer oldu.

Samsunspor'un 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek isteyen tecrübeli oyuncu, çocukken tribünden desteklediği takımı ile şampiyonluk yaşamak için adeta gün sayıyor.

Tecrübeli oyuncu Yusuf Abdioğlu, çocukken Samsunspor'un maçlarını tribünden izlediğini söyledi. Yusuf Abdioğlu, Samsunspor forması giymenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

"Futbolculuk kariyerimde hayalini kurduğum Samsunspor'a transfer olmak ve bu takıma hizmet etme fırsatı bulduğum için büyük mutluluk yaşıyorum. Takımda bana kaptanlık verildi, ben de onun gereğini sahada yapıyorum. Bu doğrultuda gemiyi karaya çıkartmamız gerekiyordu. Kaptanlar olarak bu sene takım bütünlüğüne çok özen gösterdik, öncelik olarak takım bütünlüğü sağladık. Samsunspor olarak çok büyük bir camiayız zaten. Aslında Süper Lig de bizi özlemiştir diye düşünüyorum. Gerçekten büyük camialar birbirini özler, düşman da olsalar birbirini özler. Çünkü o maçlarda seyir zevki yüksek olur, Samsunspor geri dönüyor. Küllerinden doğup geri dönüyor. Biz inşallah bunun fitilini yakanlar olduk."

"Artık Samsun'un çocukları Samsunspor'u tutacak"

Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'un Süper Lig'e çıktıktan sonra bir daha alt liglere düşmeyeceğine inandığını ifade etti.

"Bundan sonraki Samsun'da gençlerimizin başka takımları tutmasına engel olacağız. Artık Samsun'un çocukları Samsunspor'u tutacak. Onu destekleyecek diye düşünüyorum. Buradan ailelere de seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı ne olursunuz Samsunsporlu yapın."

Yusuf Abdioğlu, takımın oyuncusu olmanın yanı sıra bir taraftarı olduğuna işaret etti.

"Kazandığımız maçlardan sonra tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 'Allah sizlerden razı olsun' diyorum. Onlar için de şampiyonluk çok önemli. Her futbolcu her zaman şampiyon olamıyor ama benim için daha özel. Onların yardımı ve desteği olmazsa biz şampiyon olmayı başaramazdık. Gerçekten karakterli bir takımımız var, sahada kötü de oynasak bu karakteri sahaya yansıtıp galip geliyoruz."

"Bundan sonra tek hedefim şampiyonluk kupasını elimize almak"

Yusuf Abdioğlu, sezon ortasında kötü bir sakatlık yaşadığını hatırlattı.

"Bu yıl sadece 2 gol atabildim. Sakatlığım olmazsa daha çok gol atmak isterdim. Çocukken Samsunspor formasıyla gol atmak hayal kurduğum şeylerden bir tanesiydi ve bunu Çaykur Rizespor maçında gerçekleştirdim. Gollerimi kendi sahamızda attım. Ben gol attıktan sonra sevinmek için tribünlere koşarken bile seyircilerimizin arasında yıllardır birlikte maç izlediğim arkadaşlarımla göz göze geliyorum bazen. Bu da benim için anlatılmaz bir duygu. Samsunspor'a ilk geldiğimde hedefim şampiyonluktu inşallah şampiyonluğa az kaldı. Daha sonraki hedefim gol atmaktı onu da başardım. Bundan sonra tek hedefim şampiyonluk kupasını elimize almak. Bundan sonra bu takımda kalıcı olmak istiyorum. Samsunspor'un Süper Lig'de kalıcı olacağını düşünüyorum. Bu seneki gibi gelen yabancı oyunculara aidiyetlik duygusu aktarılırsa Samsunspor'un Süper Lig'de de fark yaratacağını düşünüyorum. Zaten seyircimizi herkes görüyor. Pendikspor maçında sahada 10 kişi kaldık ama seyircimiz sayesinde biz sahaya zaten 12 kişi başlamıştık. Şampiyonluk gelinceye kadar bizi sonuna kadar taraftarlarımızdan desteklemelerini istiyorum."