Master atlet 57 yıllık spor yaşantısına yeni rekorlar ekliyor

İlkokul 4'üncü sınıfta öğretmeni tarafından keşfedilen 67 yaşındaki Babür, o dönemden beri spordan kopmadı.

57 yıldır Türkiye'deki organizasyonlara ve Balkan şampiyonalarına katılan Eskişehirli Ayşe Babür, "üç adım atlama", "çekiç atma" ve "yüksek atlama" branşlarında boy gösterdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin atletizm salonunda akademisyenler eşliğinde gerçekleştirdiği antrenmanların ardından 18-19 Mart'ta İstanbul'daki Balkan Masterler Salon Şampiyonası'na katılan Babür, üç adım atlamada 6,52 metreyle kendisine ait olan rekoru 5 santimetre daha geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Babür, yine aynı şampiyonada yüksek atlamada ise 1,05 metreye atlayıp altın madalya kazandı.

Deneyimli sporcu, başarılarına yenilerini eklemek, rekorlarını yeniden kırmak için her gün düzenli olarak antrenmanlarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bir yılda kendi rekorumu geçtim"

Emekli memur olan Ayşe Babür, İstanbul'da düzenlenen ve kendisinin de yer aldığı 17. Balkan Masterler Salon Şampiyonası'na 463 sporcunun katıldığını söyledi.

Babür, şampiyonaya akademisyenler Doç. Dr. Celil Kaçoğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Anıl Onur Mercanoğlu tarafından hazırlandığını anlattı.

"Ağırlık ve pist çalışmaları gerçekleştirdik. Sakatlanmadan güzel bir antrenman süreci geçirdim. Allah korusun sakatlansaydım bir yıllık emeğim boşa gidecekti. İyi derece elde ettim. 3 adım atlama branşında 6,57 metre atlayıp, hem Türkiye hem de Balkan rekoru kırdım. Yüksek atlamada ise 1,05 metre atlayıp, altın madalya kazandım. 3 adım atlamada yine bana ait olan rekorumu geliştirdim. Bir yılda kendi rekorumu geçtim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Ayşe Babür, Polonya'nın Torun kentinde 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenen Masterlar Dünya Atletizm Şampiyonası'na ise ekonomik sıkıntıları nedeniyle katılamadığını dile getirdi.

Babür, bu ay İstanbul'da düzenlenecek Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda "üç adım atlama", yüksek atlama", "çekiç atma", "4x4 bayrak yarışı" kategorilerinde yarışacağını sözlerine ekledi.