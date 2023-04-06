Modern pentatlonda "Krakow" hesapları

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, branştaki altyapı ve tanıtım çalışmaları ile Türkiye'nin organizasyon kabiliyeti ve olimpiyat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veli Ozan Çakır, modern pentatlonda olimpiyatlara bir ülkeden en fazla 2 erkek, 2 kadın olmak üzere 4 sporcuyla kota alınabildiğine dikkat çekti.

"Öncelikli amacımız Paris için 4 kota kazanmak. Rio ve Tokyo'da İlke Özyüksel ile temsil edildik. Paris'te birden fazla sporcumuzun olacağına inanıyorum."

Çakır, Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Modern Pentatlon Oyunları'nda 1 erkek ve 1 kadın olimpiyat kotası verileceğini anlattı.

"Öncelikli amacımız Krakow'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda 2 olimpiyat kotası elde etmek. Burada kotayı alacak 2 sporcumuz, kalan bir yılda tamamen Paris odaklı çalışabilecek. Bu iki sporcunun her şeyi Paris'e göre hazırlanacak. Krakow'da 2 kota alabilirsek eğer bizim muazzam bir sezon olacak. Paris'te sürpriz yapabilecek sporcularımız var. Paris, Türk modern pentatlonu için dönüm noktası olur. İlke Özyüksel'in Rio'daki 35'incilikten Tokyo'da 5'inciliğe kendini geliştirmesi bizim için çok anlamlı bir ivme. Umarım, Paris'te alacağımız ilk olimpiyat madalyamızla bunu taçlandırırız."

Veli Ozan Çakır, modern pentatlon branşında müsabakalarda dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya verildiği, ilk 6 sporcunun ise kürsüye çıktığı bilgisini verdi.

Çakır, Türk sporcuların kürsüye çıkması ve dereceler elde etmeye başlamasının modern pentatlonun ülkede geldiği noktayı gösterdiğini dile getirdi.

"Sporcularımızın antrenman programını Krakow'a göre yaptık. Dünya Kupası'nda şampiyon olan 1 erkek ve 1 kadın sporcu da kota alacak. Bu organizasyonlara göre sporcularımıza gerekli yüklemeleri yapıyoruz. Çoklu branş olduğu için modern pentatlonda şans faktörünü misliyle hesaba katmak gerekiyor."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır] [Fotoğraf: AA / Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır]

Türkiye'nin organizasyon tecrübesi

Türkiye'nin geçen yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya başladığına dikkati çeken Veli Ozan Çakır, organizasyon düzenleme konusunda tecrübeli olduklarını söyledi.

Çakır, organizasyonun çok başarılı olduğunu ve Türkiye'ye ödül verildiğini aktardı.

"Bu yıl da Dünya Kupası'nın 4 ayağından biriyle final etabının organizasyonunu yapacağız. Geçen yıldan tecrübeliyiz. Dolayısıyla şu anda hazırız. Dünya Kupası'nın 2. etabı 11 Nisan Salı günü Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde başlayacak. Heyecanla bekliyoruz."

Federasyon başkanı, modern pentatlonda binicilik branşının yerini alan "engel parkurunun" ilk testinin geçen yıl Ankara'da yapıldığını hatırlattı.

"Dünya binicilik branşının yerini alan engel parkurunu ilk Ankara'da gördü, izledi. Testi bizim yapmamız sporcularımız için avantaj oldu. Temmuzda İstanbul'da düzenleyeceğimiz Gençler Avrupa Şampiyonası'nda engel parkuru olacak. Sporcularımız, engel parkuru aşamasına hazırlanıyorlar. Engel parkurlu müsabakalara da hazır durumdayız."

Çakır, engel parkurunun federasyonun havuzundaki sporcu sayısının artmasına katkısının olduğunu anlattı.

"Engel parkuru her sporcunun başarabileceği bir branş. Bu branşın antrenmanları için salonlar oluşturacağız. Sporcularımız, bu salonlardaki müsabaka parkurunun biraz küçüğünde antrenman yapabilecek. Altyapılarımızda 300 sporcuya ulaştık. Türkiye'de bu branşa küçük yaşta başlansın diye elimizden geleni yapıyoruz. Sporcularımıza ciddi olanaklar sunuyoruz. Eskisi gibi modern pentatlon erişilmez, yapılması zor bir branş değil. Bütün zorlukları sporcularımızın önünden kaldırmak için gayret ediyoruz. Türk modern pentatlonunu güzel günler bekliyor."