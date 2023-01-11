Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Chelsea Joao Felix'i kiraladı
Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminde Chelsea rüzgarı esiyor. İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'in yıldız ismi Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralayan İngiliz ekibi, dördüncü transferini yaptı.
The time is now!— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023
Başkent temsilcisi, ara transferde 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos, 20 yaşındaki forvet David Datro Fofana ile 21 yaşındaki savunma oyuncusu Benoit Badiashile'yi de kadrosuna katmıştı.
Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan transfer ettiği Felix, başkent ekibiyle çıktığı 131 maçta 33 kez gol sevinci yaşamıştı.
Etiketler: Chelsea Premier Lig Transfer Haberleri
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