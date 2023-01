Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Tezman Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tezman ile Ecem Güzel katıldı.

Törende konuşan Niyazi Yelkencioğlu, Ecem Güzel'e çok güvendiklerini ve önem verdiklerini belirtti.

"Ecem Güzel, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, Galatasaray'ın yelken branşında olimpiyatlarda yer alan ilk sporcusu. Çok büyük başarılara imza atacağından eminim. Galatasaray 17 branşta yaklaşık 2 bin sporcusu olan Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Bu sporcuların her biri bizim için önemli. Çünkü her bir branşımızın başarılarla dolu geçmişi ve halihazırda dünya çapında yetenekli sporcuları var. Tezmarin ile yaptığımız bu iş birliği, böyle bir gencimizin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolculuğundaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Amacımız Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bir dönemde Türkiye'de her branşında iddialı, kupalar ve madalyalarla bu iddiasını taçlandıran ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en kalabalık sporcu kadrosuyla temsil edecek bir Galatasaray oluşturmak."

Yelkencioğlu, Galatasaraylı iş insanlarını da amatör şubelere destek vermeye davet etti. Erol Tezman da Galatasaray'ın Türkiye'de birçok ilki başardığını belirtti.

"Ecem Güzel'in olimpiyat madalyasıyla döneceğine inanıyorum. Yine Galatasaray ve Türkiye'de bir ilk olacak. Galatasaray Kulübüne biz böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Ecem'i sonuna kadar desteklemeye varız."

Ecem Güzel ise Galatasaray'ın sporcusu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bugün olimpiyat yolunda Tezmarin'in bana destek vermesi beni çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bundan sonra yapacağım tek şey daha çok çalışmak ve ülkeme 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iyi dereceler getirmek olacak."