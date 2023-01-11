Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe kuvvet çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.
Sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pasla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta idmanı Başkan Çebi de izledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz