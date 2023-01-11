Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-12 Şubat'ta gerçekleştirilecek turnuvanın değerlendirme ve koordinasyon toplantısı, Muratpaşa ilçesinde yapıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun 5 yıldır büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini ve bu sene de iyi bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Antalya'da yapılan her işin bir öncekinden daha iyi olma mecburiyeti taşıdığını ifade eden Yazıcı, bu yıl turnuvaya da kentin hazır olduğunu bildirdi.

Yazıcı, kentin dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

"Yapmış olduğumuz bütün organizasyonlar, sunmuş olduğumuz hizmetler, organizasyonu destekleyen her türlü aktivitenin bir önceki yılı geçmesi gerekiyor. Burada bulunan herkes de bu bilinçle hareket ediyor. Turnuvanın bu yıl teması, 'Hep birlikte ormanları koruyalım'. Bu yıl pedallar yeşil bir gelecek için dönecek."

Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney ile Proje Direktörü Haluk Özsevim de organizasyonun etapları hakkında sunum yaptı. Bisiklet turuna 15 ülkeden, 25 takım ve 175 sporcunun katılacağı açıklandı.