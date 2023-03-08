Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 06:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Chelsea çeyrek finalde
[Fotograf: Reuters]
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Chelsea, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı. İngiliz ekibi, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını 2-0 kazanarak çeyrek final biletini cebine koydu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea, ilk müsabakada 1-0 yenildiği Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırladı.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçtan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
İngiliz ekibine turu getiren golleri 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.
Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.
İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı Devler Ligi final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Etiketler: Chelsea Şampiyonlar Ligi
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