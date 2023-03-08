Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısını Pendikspor, Aias Aosman'nın 20. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Konuk Tuzlaspor, 85. dakikada VAR incelemesi sonrası Pendiksporlu oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı. Penaltı atışı için 86. dakikada topun başına geçen James Adeniyi, skoru eşitledi: 1-1

Ev sahibi Pendikspor, 90+2'de Adrien Regattin ile bir kez daha öne geçti: 2-1

Tuzlaspor, 90+13. dakikada Bünyamin Yürür ile skoru yeniden eşitledi: 2-2

Maçı bırakmayan Pendikspor. 90+17. dakikada Hasan Kılıç ile bir kez daha öne geçti: 3-2

Kalan sürede skor değişmedi ve Pendikspor, zirve yolunda kritik bir galibiyet aldı. Puanını 43'e çıkaran Pendikspor, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamayan Tuzlaspor ise 25 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Abdülhamit Söyler

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz (Dk. 45+1 Murat Akça), Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Hasan Kılıç, Kappel, Aosman (Dk. 69 Mesut Özdemir), Ahmed Ildız (Dk. 90+4 Ali Han Tunçer), Regattin, Thuram (Dk. 69 Görkem Bitin)

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan (Dk. 80 Ömürcan Artan), Awuku, Muhammed Bayır, Mehmet Taş (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Rotman (Dk. 70 Ozan Papaker), Moutari (Dk. 46 Yahaya), Imbula (Dk. 46 Erol Can Akdağ), Mata, Adeniyi

Goller: Dk. 20 Aosman, Dk. 90+2 Regattin, Dk. 90+17 Hasan Kılıç (Pendikspor), Dk. 86 Adeniyi, Dk. 90+13 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Regattin, Dk. 84 Ferhat Öztorun, Dk. 88 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 51 Awuku, Dk. 88 Yahaya (Tuzlaspor)