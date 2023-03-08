Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Portekiz ekibi Benfica, 2-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Club Brugge'u konuk etti.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Benfica, rakibine gol yağdırdı: 5-1

Ev sahibi Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Konuk Belçika temsilcisinin tek golü ise 87. dakikada Bjorn Meijer'den geldi.

İlk maçı da 2-0 kazanan Benfica, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.﻿

İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı Devler Ligi final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.