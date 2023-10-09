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Spor
AA 09.10.2023 17:25

Cenk Tosun: Liderlik için önemli bir maç

Milli futbolcu Cenk Tosun ve Ertaç Özbir, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda yapacakları maç öncesinde açıklamada bulundu.

Cenk Tosun: Liderlik için önemli bir maç

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan milli oyuncu Cenk Tosun, yeni dönemin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan maçıyla teknik direktör Montella döneminin başlayacağını dile getirdi.

"Gruptaki liderlik için önemli maç. 2 takım çıkıyor ama biz lider çıkmak istiyoruz. Maça bu şekilde çıkacağız. Tüm arkadaşlarım kendi takımlarında çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. Yeni hocamızla bu 2 maçı iyi geçirip Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyoruz."

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Cenk, futbolu bırakan Burak Yılmaz'a ilişkin bir soruya yanıt verdi.

"Burak abi çok büyük bir efsane. Türk futbolu için yaptığı işler çok önemliydi. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. Bana Bertuğ'a, Enes'e ve Umut'a. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı çok önemli."


Tecrübeli golcü, Montella'nın gelmesinin ardından güzel bir hava yakaladıklarını anlattı.

"Hoca bizden biri gibi. Uzun süredir Türkiye'de. Adana Demirspor'da güzel işler yaptı, Türkiye'yi ve Türk insanını biliyor. Türk oyuncuların dilinden anlıyor. Kültürlerimiz benzediği için sıcak kanlı bir insan. Hep güler yüzlü biri. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük bir yer. Türkiye için oynamak büyük gurur. Hava çok güzel ve hepimiz heyecanlıyız. Yüzde yüz hazır olmak için güzel çalışacağız."

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