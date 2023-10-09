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Spor
İHA 09.10.2023 16:20

Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Recep Çetin ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Balıkesirspor'da Recep Çetin dönemi sona erdi.

Son maçında Muş 1984 Muşspor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Teknik Direktör Recep Çetin ile Balıkesirspor Yönetim Kurulu, karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

"Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlük görevini yapan Recep Çetin ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."


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