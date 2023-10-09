Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.10.2023 16:05

Para tekvandoculardan 8 madalya

Türkiye, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Taiyuan Grand Prix'sinde 8 madalya elde etti.

Para tekvandoculardan 8 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenen organizasyonda 9 milli para tekvandocu tatamiye çıktı. Milliler, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke ile 70 kiloda Fatih Çelik altın madalya kazandı.

Turnuvada erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Nisa Nur Gürses ile erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya aldı.​​​​​​​


ETİKETLER
Tekvando
Sıradaki Haber
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel görevi bırakıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Hamas'ın İsrail'e, "Katar arabuluculuğunda esir takası önerdiği" iddia edildi
16:24
İspanya: Gazze'deki çatışmaların diğer ülkelere sıçramasından endişeliyiz
16:23
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak
16:19
Gaziantep Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı
16:17
Bakan Özvar: Yapay zeka daimi gündem maddemiz
16:07
Myanmar'da muson yağmurlarının yol açtığı seller 10 binden fazla kişiyi yerinden etti
Doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
Doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
FOTO FOKUS
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ