Para tekvandoculardan 8 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenen organizasyonda 9 milli para tekvandocu tatamiye çıktı. Milliler, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.
Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke ile 70 kiloda Fatih Çelik altın madalya kazandı.
Turnuvada erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Nisa Nur Gürses ile erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya aldı.
— Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) October 9, 2023
Mahmut Bozteke, 63kg
Fatih Çelik, 70kg
Ali Can Özcan, 58kg
Meryem Betül Çavdar, 52kg
Nurcihan Ekinci, 47kg
Mehmet Sami Saraç, +80kg
Seçil Er, 65kg
Nisa Nur Gürses, +65kg