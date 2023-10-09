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Spor
AA 09.10.2023 15:50

Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası Ankara'da başlayacak

Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası 10 Ekim Salı günü Ankara'da başlayacak.

Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası Ankara'da başlayacak

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun tanıtım toplantısına Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu Başkanı Riccardo Fraccari, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ile dünya kupasında mücadele edecek 12 takımın teknik direktörü katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin yaptığı açıklamada, Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şahin, organizasyonun Türkiye'de ilk kez yapılacağını aktardı.

"Bu federasyon tarihimizde gerçekleşen en büyük organizasyon. Bu organizasyonun yapılmasında maddi ve manevi destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu Başkanı Sayın Riccardo Fraccari'ye çok teşekkür ediyorum."

Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası Ankara'da başlayacak

Şahin, beyzbol branşında geçen yıl Avrupa ikincisi olduklarını hatırlattı.

"Organizasyona bizim dışımızda Fransa, Gana, Çin, Tayvan, Küba, Güney Kore, Meksika, Tunus, Malezya, Zambiya ve Avustralya katılıyor. 12 ülke burada 6 gün şampiyon olmak için mücadele verecek. Geçen yıl ikinci olmuştuk. Bu yıl da yine kürsüde olmak, mümkünse şampiyon olmak istiyoruz."

Fraccari: Gençlerin özellikle bu branşa olan ilgisi her geçen gün artıyor

Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu Başkanı Riccardo Fraccari ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası Ankara'da başlayacak

Fraccari, 5'li beyzbolun dünyada her geçen gün daha fazla yaygınlaştığını aktardı.

"Gençlerin özellikle bu branşa olan ilgisi her geçen gün artıyor. Çünkü bu hızlı, kolay ve erişilebilir bir branş. İster salonda ister dışarda oynanabilen bir spor. Bu branş küçük bir lastik topla dahi oynanabilir. 5'li beyzbolda bizim sloganımız 'her yerde oyna'. Bugün 5 kıtadan onlarca ülkeden takımlarla burada olduğum için çok mutluyum. Misafirperverliklerinden dolayı Türk milleti ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlarda başarılar diliyorum."

Toplantıda daha sonra Riccardo Fraccari ile Nahit Şahin, kupayı basına tanıttı. Nahit Şahin katkılarından dolayı Riccardo Fraccari'ye plaket takdim etti.

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