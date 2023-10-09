Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Bu kapsamda Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok genç yaşlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında başladım amatör sporlarla ilgilenmeye… Bu işe gönül veren arkadaşlarımızla binlerce gencin hayatına dokunmak nasip oldu. Amatör spor gönül işidir, sevdadır ve her zaman söylediğim gibi; amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır."