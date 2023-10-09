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Spor
AA 09.10.2023 15:45

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amatör Spor Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda amatör sporun gönül işi olduğunu belirterek, "Amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Bu kapsamda Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok genç yaşlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında başladım amatör sporlarla ilgilenmeye… Bu işe gönül veren arkadaşlarımızla binlerce gencin hayatına dokunmak nasip oldu. Amatör spor gönül işidir, sevdadır ve her zaman söylediğim gibi; amatörler Türk sporunun gerçek kahramanlarıdır."


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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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