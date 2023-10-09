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Spor
AA 09.10.2023 15:55

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Alper Durur ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörlük görevi yapan Alper Durur ile yollarımız ayrılmıştır. Alper Durur'a görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.


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