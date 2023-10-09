Kapadokya Ultra-Trail Koşusu'nda geri sayım başladı

İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcıyla yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde buluşturan Salomon Kapadokya Ultra Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlama heyecanı yaşıyor.

Dünyanın her yerinden birbirinden renkli binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan organizasyona 2022 yılında 80’e yakın ülkeden 2 bin 224 koşucu katılmış, Türk koşucuların parkur rekorlarına imza attığı bir yıl olmuştu. Etkinlik bu yıl 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıtları 4 Ekim tarihinde sona eren etkinliğe Arjantin’den Kanada’ya, Danimarka’dan Japonya’ya, Filipinler’den Amerika’ya 71 ülkeden 2 bin 434 koşucu kayıt yaptırdı.

Katılımcı dağılımı

CUT 119 km parkuruna toplam 229 koşucu (180 erkek, 49 kadın), CMT parkuruna toplam 698 koşucu (547 erkek, 151 kadın), CST parkuruna toplam bin 115 koşucu (706 erkek, 409 kadın) katılırken, Team Games Short-Trail parkuruna 82 Takım, Team Games Medium-Trail parkuruna 20 Takım, Team Games CUT- 119 km parkuruna 13 Takım katılıyor.

10. yılında patika koşu deneyimini genç koşuculara yayıyor

Masalsı atmosferinde ilham veren etkisi ile her yıl yeni koşuculara ev sahipliği yapan etkinlik, bu yıl ilk kez Cappadocia Team Games CMT ve CST parkurlarında 16-18 yaş grubuna yer vererek patika koşuları deneyimini genç koşuculara yaymayı hedefliyor.

Ultra Trail koşularının iddialı isimleri, elit atletler geliyor

Cappadocia Ultra-Trail’e kaydını tamamlayan koşucuların içinde Ultra Trail dünyasının en iddialı isimleri, Kapadokya’nın güzelliklerini koşarak keşfetmeye ve kariyerlerinde yeni hikayeler yazmaya geliyor.

Alanya Ultra Trail Şampiyonları Andorra 'dan Dimitry Mityaev 905 Puan ve Ekaterina Mityaev 774 Puan ile CUT parkurunda mücadele edecek.

Onlara 2016 Salomon Cappadocia Ultra-Trail şampiyonu Aleksei Tolstenko ve 2014 'teki ilk yarışın genel klasman birincisi Elena Polyakova eşlik edecekler.

Ayrıca Salomon Türkiye takımından Aysel Yalaç ve Beyza Güzel 63K CMT parkurunda, Mehmet Soytürk ise CST parkurunda, Salomon Global 'den Varvara Shikanova CMT parkurunda, Team Garmin'den ise Ryan Mex CMT parkurunda mücadele edecekler.

Bu yıl ayrıca UTMB parkurlarının ilk 20'sinde finiş görmeyi başarmış, OCC etabının 5.si ABD'den Jeshrun Small, OCC kadınlar 12.si Kim Screiber Kapadokya parkurlarında boy gösterecekler.