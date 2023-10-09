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Spor
AA 09.10.2023 16:25

Hentbol çocuklara "Kral Şakir" ile sevdirilecek

Türkiye Hentbol Federasyonunun, çizgi film karakteri "Kral Şakir"i kullanacağı projenin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

Hentbol çocuklara "Kral Şakir" ile sevdirilecek

Hentbolun çocuklara sevdirilmesi amacıyla yapılan projenin Haldun Alagaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve "Kral Şakir" karakter tasarımcısı Grafi2000 Prodüksiyon Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu katıldı.

Uğur Kılıç, yönetim kurulu olarak sürekli hentbolu düşündüklerini belirtti.

"Oğlum çizgi filmi izlerken aklıma bu fikir geldi. Ortak dostlarımız vasıtasıyla Varol Yaşaroğlu ile konuştuk. Kendisi de bu işe girmek istediğini ve çocukların hayatına sporla dokunmanın önemli olduğunu söyledi. O günden beri çalışıyoruz. Bu projenin uzun soluklu olmasını istiyoruz. Hentbolun kurallarını 'Kral Şakir' ile öğreteceğiz. Ayrıca bizim bir hentbol akademimiz var. Bu akademimizi 'Kral Şakir' ile birleştirmek istiyoruz."


Varol Yaşaroğlu ise bu projeden dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Maceramız, Mayıs 2016'da başladı. Şu anda Türkiye'de bir numara olduk. Dünyaya da açılmaya başladık. Umarım hentbolla birlikte de dünyaya açılırız. 'Kral Şakir' ile beraber birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Nitelikli eğitimden iklim krizine kadar verdiğimiz çok güçlü mesajlar var. Bazı derneklerle de iletişimimiz var. Bu anlamda Uğur Kılıç ile beraber topluma nasıl katkı yapabileceğimizi konuştuk. Hentbolun futbol ve basketbol gibi popüler olmasını istiyoruz."

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