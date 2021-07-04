Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, sosyal medya hesabından "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyor" başlığı altında yapılan paylaşım ile transferi duyurdu.

Marsilya, içerikte üç boyutlu çizimlere ve Cengiz Ünder'in gollerine yer verdi.

Altınordu ve Medipol Başakşehir'in ardından Roma'ya transfer olan Cengiz, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçirmiş, 19 resmi maçta 2 gol atmış ve arkadaşlarına 3 kez gol pası vermişti.

Cengiz, son olarak A Milli Takımımız ile EURO 2020'de mücadele etmişti.

Milli futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Marsilya kadrosuna katıldı.