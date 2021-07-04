Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti.

Olimpiyat madalyası hedefleyen Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcuların antrenmanlarını izledi. "Gönlümüzün şampiyonusunuz" dediği başarılı sporculara sembolik madalya verdi.

Bakan Kasapoğlu, cimnastik, boks, tekvando, atletizm, yüzme ve paralimpik tenis dallarında Türkiye'yi temsil edecek sporcularla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu: Her şekliyle bizim gönlümüzün şampiyonusunuz

Bakan Kasapoğlu, başarı dileğinde bulunduğu sporculara hediyeler de verdi.

"Siz bugüne kadar her türlü madalyayı zaten kazandınız. Her şekliyle bizim gönlümüzün şampiyonusunuz" diyen Kasapoğlu, olimpiyat madalyası hedefleyen milli sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.