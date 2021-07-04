Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı.
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 10:59
- 10:59
- 10:31
- 10:42
- 10:27
Sıradaki Haber
12 Dev Adam üzdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz