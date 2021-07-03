İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu.

Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmalar, TRT 1, TRT 4K, TRT Radyo 1 ile trtizle.com'da canlı yayınlanacak.

Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

6 Temmuz Salı - 22.00

İtalya-İspanya

7 Temmuz Çarşamba - 22.00

İngiltere-Danimarka

FİNAL

11 Temmuz 2021 - Pazar

22.00 / TRT 1, TRT 4K, TRT Radyo 1 ile trtizle.com