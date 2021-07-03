Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır'dan altın madalya
Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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