Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildi.

Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.