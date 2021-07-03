Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1'de Alonso'yu engelleyen Vettel'e üç sıra ceza
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarında rakibini engelleyen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, üç sıra ceza aldı.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, Alpine takımının İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu 9 ile 10. virajlar arasında engellediği gerekçesiyle Alman pilot Vettel'e üç sıra ceza verildi.
Sıralama turlarının en hızlı 8. pilotu olan Vettel, yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.
Bu kararın ardından George Russell, Lance Stroll ve Carlos Sainz, bir sıra önden start alacak.
Etiketler: Formula 1
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