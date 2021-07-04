Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Vitor Pereira İstanbul'da
[Fotoğraf: Fenerbahçe]
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki iki yıl boyunca teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli ekibin resmi hesabından yapılan "Teknik direktörümüz Vitor Pereira İstanbul'da" paylaşımıyla, Portekizli çalıştırıcının gelişi duyuruldu.
Tecrübeli antrenör, yarın Düzce Topuk Yaylası'na hareket edip burada takımıyla kamp dönemi geçirecek.
Vitor Pereira, daha önce 2015-2016 sezonu ve 2016 yazında oynanan Monaco maçlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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