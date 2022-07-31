Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cem Bölükbaşı sprint yarışında 17'nci oldu
[Fotograf: AA]
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10'uncu ayak sprint yarışında 17'nci oldu.
Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarına 16'ncı sıradan başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, damalı bayrağı 17'nci sırada gördü.
Yarışta, Virtuosi takımdan Avustralyalı Jack Doohan 1'inci, Hitech GP takımından Estonyalı Juri Vips 2'nci, Cem Bölükbaşının takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi 3'üncü sırayı aldı.
Macaristan'daki ana yarış, bugün TSİ 12.35'te yapılacak.
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