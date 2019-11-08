Spor
Celtic deplasmanda turladı08 Kasım 2019 Cuma 09:34 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:35
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup eden Celtic tur biletini cebine koydu.
Celtic'e galibiyeti getiren goller 38. dakikada James Forrest ve 90+5'te Olivier Ntcham'dan geldi. Lazio'nun karşılaşmadaki tek golünü 7.dakikada Ciro Immobile kaydetti.
E Grubu'nda dört maç sonunda 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan Celtic adını son 32 arasında yazdırmayı başardı. Grupta 3. mağlubiyetini alan Lazio ise 4 maç sonunda 3 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında CFR Cluj, Rennes'i 1-0 mağlup etti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi E Grubu Lazio celtic