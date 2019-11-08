Spor
Roma uzatmada yıkıldı08 Kasım 2019 Cuma 09:30 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:34
Temsilcimiz Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Roma, deplasmanda 1-1 götürdüğü maçı son saniyede yediği golle Borussia Mönchengladbach karşısında 2-1 mağlup tamamladı.
Gladbach, 35. dakikada Federico Fazio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Aynı Fazio 64. dakikada bu kez Gladbach ağlarını havalandırarak skoru eşitledi. Gladbach, maçın bitimine saniyeler kala 90+5'te Marcus Thuram'ın golüyle kazandı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada Nicolo Zaniolo yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Roma 5 puanda kaldı, Gladbach ise 5 puana yükseldi. Temsilcimiz Başakşehir 7 puanla grup liderliğine yükseldi. Wolfsberger AC ise 4 puanla son sırada yer aldı.
Kaynak: TRT SPOR
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