Gladbach, 35. dakikada Federico Fazio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Aynı Fazio 64. dakikada bu kez Gladbach ağlarını havalandırarak skoru eşitledi. Gladbach, maçın bitimine saniyeler kala 90+5'te Marcus Thuram'ın golüyle kazandı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada Nicolo Zaniolo yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Roma 5 puanda kaldı, Gladbach ise 5 puana yükseldi. Temsilcimiz Başakşehir 7 puanla grup liderliğine yükseldi. Wolfsberger AC ise 4 puanla son sırada yer aldı.

Kaynak: TRT SPOR