Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz, başarısız bir performans sergiliyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in bu hafta Avrupa arenasında oynadıkları maçlardan yalnızca 1 galibiyet çıkarabilmesi, Türkiye'nin UEFA ülke katsayısı sıralamasındaki pozisyonunu olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye kritik eşikte

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 4. haftalar geride kalırken temsilcilerimiz, 16 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 6-0 yenildi. Devler Ligi'nde üst tura çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılı temsilcimiz, 4 maç sonunda 1 puanla grubunda son sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ekiplerimizden Beşiktaş, 4. hafta maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Oynadığı 4 maçı da kaybeden ve sıfır puanda kalan siyah-beyazlılar, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Avrupa Ligi’nde mücadele eden bir diğer ekibimiz Trabzonspor, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar’a 3-1 yenildi. 1 puanla grupta son sırada kalan bordo-mavililer de son 32 turuna kalma şansını yitirdi.

Başakşehir'den önemli galibiyet

Takımlarımız arasında galibiyet sevinci yaşayan tek ekibimiz Medipol Başakşehir oldu. Okan Buruk’un öğrencileri, İstanbul'da 1-0 yendikleri Avusturya ekibi Wolsferberger’i deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran temsilcimiz, grubunda liderliğe yükseldi.

Medipol Başakşehir'i zirveye çıkaran bu galibiyetin bir başka önemi ise UEFA ülke sıralamasında Türkiye'yi takip eden Avusturya ekibi karşısında alınması oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı tehlikede

Başakşehir dışında diğer 3 temsilcimizin kötü sonuçlar alması Türkiye'nin UEFA ülke katsayısı sıralamasındaki pozisyonunu olumsuz yönde etkiliyor. Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı edememesi riski temsilcilerimizi kapıda bekliyor.

Kaynak: TRT SPOR